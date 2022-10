Réélection du Sénégal au Conseil de ITU : « ce succès de notre pays vient couronner le travail mené par ce dernier au sein du conseil » (Abdoul LY, Dg/ARTP)

Le Sénégal a été réélu avec brio, le lundi 3 octobre 2022, pour un nouveau mandat de quatre ans (2023-2026), en qualité membre du Conseil de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT). Cette élection a eu lieu à l’occasion de la 22e conférence internationale des télécommunications (PP22) et le Sénégal a été réélu avec un score confortable de 137 voix.

Selon le DG de l'ARTP, M. Abdoul Ly, ce succès de notre pays vient couronner le travail mené par ce dernier au sein du conseil, depuis sa dernière élection à Dubaï (2018) et confirme avec éloquence le soutien et l’appui de la communauté internationale aux différents chantiers menés par le Chef de l’État, Son Excellence, le Président Macky Sall, dans le secteur des Télécommunications.

En effet, le Sénégal, à l’instar des pays membres de l’Union africaine, s’est engagé aux côtés de l’Union Internationale des Télécommunications, la Commission de l’Union Africaine et toute la Communauté internationale « à soutenir la transformation socio-économique de l’Afrique grâce à l’utilisation intelligente du Numérique », a-t-il ajouté.

Il faut dire pour le noter, que cette élection est également une reconnaissance probante par la communauté Numérique du rôle actif de l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP), bras technique et opérationnel de l’État du Sénégal représenté par le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique dans les communications électroniques, notamment sa contribution connue et reconnue dans l’élaboration des politiques et de la stratégie de l’UIT dans le domaine du Numérique.

Devant un succès aussi éclatant, en atteste le nombre de pays choisis (48) sur 193 États membres, le Dg de l'ARTP, a tenu à féliciter Son Excellence Macky Sall, Président de la République « pour sa vision et son leadership dont le rayonnement a toujours rejailli sur le secteur des communications électroniques ». Occasion également pour lui de féliciter le Ministère des Affaires étrangères représenté par Son Excellence Monsieur Papa Momar Diop, Ambassadeur du Sénégal en Roumanie, la présidence de la République, le Ministre ainsi que toute l’équipe du Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, le conseiller spécial du Chef de l’État chargé du numérique et la délégation de l’ARTP présente à Bucarest.

Le Dg de l'ARTP de rappeler que pour les PP22, les participants vont échanger sur des questions et problématiques essentielles comme la maîtrise des outils numériques, la connectivité universelle, la réduction de la fracture numérique, entre autres. In fine, il s’agira de dire de manière plus globale comment utiliser le Numérique et les Technologies d’Information et de Communication pour atteindre les Objectifs de Développement Durable fixés par les Nations Unies. Dès lors, dira M. Lu, « il s’agit de ne laisser personne pour compte et de promouvoir l’inclusion numérique pour tous, surtout pour les États enclavés, n’ayant pas de couverture maritime, les îles dispersées, les pays avec des reliefs fortement accidentés, les pays à faible revenu et de manière plus générale les pays en développement », a-t-il ajouté.

Pour ce faire, l’Union a mis un accent particulier sur les innovations technologiques majeures nécessaires au développement économique. Ces innovations se feront grâce à la 5G, l’Intelligence Artificielle, l’Internet des Objets, les technologies Machine to Machine, entre autres pour permettre et accroitre l’accès et les usages des services et produits numériques à tous et sur les territoires à des coûts et tarifs abordables. « Ces réalisations et résultats seront accélérés par les mécanismes de la dématérialisation, de la digitalisation et par la démocratisation des usages et services, ce au bénéfice des populations », a conclu le Dg de l'ARTP.