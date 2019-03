Réélection du Président Macky Sall : Le message du Roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud

Le Serviteur des deux Saintes Mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al-Saoud, a eu un entretien téléphonique hier avec Son Excellence le président de la République Macky Sall, le félicitant pour sa réélection pour un nouveau mandat, « lui souhaitant davantage de progrès et de stabilité ». Selon une note de l’Ambassade d’Arabie Saoudite a Dakar émanant de l'agence de presse saoudienne SPA, « le roi Salman a exprimé ses vœux sincères de succès et de progrès pour le peuple sénégalais ». Le président Macky Sall a adressé ses sincères remerciements et sa gratitude au Serviteur des deux Saintes Mosquées pour ses félicitations et a exprimé sa volonté de renforcer les horizons de la coopération entre les deux pays dans divers domaines d'intérêts communs.