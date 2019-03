Réélection de Macky Sall et appel au dialogue : Les femmes de Benno Bokk Yakaar s’indignent de la position de "Idy2019"

Les femmes de Benno Bok Yaakaar se réjouissent dans une note qui nous est parvenue, de l’appel au dialogue lancé par le Président Sall. "Le temps de l’élection présidentielle est passé, le peuple souverain a renouvelé sa confiance au président Macky Sall, il devient dès lors impératif de nous remettre au travail au profit exclusif du peuple sénégalais", indiquent elles. Aussi ces femmes de Benno s’indignent-elles de la sortie du candidat malheureux de la coalition Idy2019 et invitent son président "à la retenue et au respect du choix des sénégalais. "Le candidat d’Idy2019 ne dispose ni de capacités, ni de réalisations concrètes et palpables malgré son passage éphémère à la primature, ni de leadership avéré pour faire sortir le peuple sénégalais dans la rue", assurent-elles en outre. Pour finir, et toujours s'en prenant à Idrissa Seck, les femmes de Benno de l'inviter, puisque "adepte des faux, faux diplômes, faux PV, faux résultats", à savoir raison garder et accepter humblement le choix du peuple souverain...