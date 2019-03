Réélection Macky Sall : La plateforme des forces de l’émergence se désole du comportement des autres candidats et remobilise ses troupes

La plateforme des forces de l’émergence a adressé ses félicitation au Président réélu Macky Sall. Le Dr Cheikh Kanté, Coordonnateur national des mouvements de soutien, a par ailleurs adressé ses félicitations et ses remerciements à l’ensemble des mouvements de soutien et membres de la Plateforme des Forces de l’Emergence. Cependant la Plateforme des Forces de l’Emergence, se désole de l’attitude des candidats à l’élection présidentielle qui ont rompu le pacte de la compétition électorale en feignant de reconnaître la victoire du candidat du Benno Bokk Yakkar, après avoir tenté, par la diffusion de fausses nouvelles, d’imposer un résultat sorti de leurs imaginaires. Aussi la plateforme de rappeler que le Peuple Sénégalais, « mature et responsable, ne peut être entrainé dans une aventure servant que des intérêts particuliers et visant à déstabiliser le pays. Le Sénégal, faut-il le rappeler, reste fortement ancré dans la démocratie et des lendemains électoraux dans la paix et la concorde nationale ».

Sur la Présidentielle toujours, la Plateforme des Forces de l’Emergence, s’est réjouie de l’atteinte des objectifs assignés à savoir le recrutement de nouveaux électeurs et le relèvement du taux de participation au niveau des grandes agglomérations électorales jadis acquises à l’opposition, conformément aux orientations du Chef de l’Etat. « Ainsi, il est à noter avec satisfaction, les gains obtenus et la forte participation enregistrée, au niveau national et dans la diaspora sénégalaise où les mouvements de soutien se sont mobilisés depuis des années pour informer et sensibiliser les électeurs sur la nécessité de réélire au 1er tour le candidat Macky Sall ».



Pour finir, la Plateforme a rendu hommage à nos chefs et guides religieux pour leur implication dans la pacification de l’espace politique, permettant ainsi aux différents leaders de l’opposition de revenir à la raison en reconnaissant leur défaite lors du scrutin du 24 février 2019, qui au delà de la victoire sans appel du Candidat Macky Sall, a de nouveau sacré le Sénégal au rang de modèle démocratique en Afrique. Elle a invité ses membres à se mobiliser pour accompagner le Président élu, dans l’œuvre de consolidation de notre développement économique et social.