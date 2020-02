Redynamisation du parti socialiste : Le « ballon vert » le temps d’un week-end

L’Union régionale des jeunesses féminines du parti socialiste de la région de Dakar contribue à la redynamisation. Un tournoi de football a réuni ces jeunes filles le temps d’un week-end pour la 1ère édition du « ballon vert ». Pour la Présidente de l’Union, Khourédia Fall Sall, ce tournoi est pour rassembler, animer et redynamiser le parti. « Nous sortons d’une phase un peu critique, un peu difficile avec le décès du président Ousmane Tanor DIENG. Nous avons décidé de redémarrer nos activités par le football parce que le sport est un domaine qui rassemble, qui réunit et c’est pourquoi nous avons organisé ce tournoi », a-t-elle dit. Des personnalités comme Alioune Ndoye, ministre des pêches, Bounama Sall, député à l’Assemblée Nationale et le Président de la Commission sports et loisirs, le maire de Grand-Dakar, Jean Baptiste Diouf ont participé à la fête. « Les adultes que nous sommes sont fiers de les avoir comme jeunesse et nous sommes derrière elles », a dit le ministre Alioune Ndoye qui a par ailleurs magnifié le choix du sport pour rassembler la jeunesse féminine. Aminata Mbengue NDIAYE, Secrétaire Générale du Parti Socialiste et l’Honorable Député Mme Aida Sow DIAWARA, marraine du tournoi ont été fortement remerciées. Le Département de Pikine a remporté cette 1ère édition du trophée.