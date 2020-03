Réduction des rassemblements féminins : « Nous allons nous conformer à la directive, mais... »(Astou Diouf, directrice de l’équité et de l’égalité de genre)

La direction de l’équité et de l’égalité de genre du ministère de la femme de la famille, du genre et de la protection de l’enfance entend bien se conformer à la directive des autorités étatiques, laquelle invite à réduire les manifestations inscrites pour la célébration de la journée de la femme en raison de l’épidémie de Covid19 qui sévit actuellement dans le pays. Selon la directrice de l’institution, Astou Diouf, la lutte va se poursuivre suivant d’autres démarches pour prévenir les risques de contamination au coronavirus. Ainsi, confie la directrice de l’équité et de l’égalité de genre, d’autres formes de mobilisation seront déroulées en se focalisant beaucoup plus sur les plateformes d’échanges numériques pour échanger sur les droits des femmes, mais surtout évaluer l’agenda femme, paix et sécurité. Elle a toutefois invité la composante féminine à jouer sa partition dans la préservation contre la pandémie qui a enregistré à la date du 4 mars, 4 cas confirmés du coronavirus.