Réduction des prix des denrées de première nécessité : l'UNBS dénonce et menace de boycotter certains produits...

Face à la presse ce lundi 21 Novembre 2022, à Touba Almadies, aux Mamelles, l'Union Nationale des Boutiquiers du Sénégal, (UNBS) dénonce l’acharnement qu'ils subissent sur la politique de baisse des prix de l'État du Sénégal et menace de boycotter les produits comme : le sucre, l'huile, le riz, l'oignon et la pomme de terre.

Selon eux, l’État du Sénégal, dans sa politique de baisse des prix a perdu totalement le contrôle sur la chaîne des valeurs. Ils affirment que le contrôle de ses prix devrait commencer a priori sur les fournisseurs dont certains ont catégoriquement refusé d’appliquer les prix homologués. Ainsi, les agents de l’État s’acharnent sur les détaillants et veulent nous forcer à vendre à perte. Dans leur chasse aux sorciers, les agents de l’État saisissent les produits non homologués or, en matière commerciale le principe c’est la liberté...", a déclaré cheikh Oumar Bassoum.

"Il s’ensuit une humiliation en nous filmant tout en violant le droit à l’image. Un abus est également noté dans le contrôle car on nous exige à peser les produits de détail. Nous allons boycotter les produits, comme le riz, l'huile, le sucre, l'oignon et la pomme de terre...", a-t-il ajouté.

L’Union Nationale des Boutiquiers du Sénégal terminera en mettant en garde tout membre de l’association à ne pas vendre un produit à perte. L’UNBS exhorte les populations à la compréhension. Ils annoncent que s'il y a des perturbations dans la distribution de détail, ce serait indépendant de notre volonté et le seul responsable sera le gouvernement du Sénégal...