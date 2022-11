Réduction des denrées de première nécessité : Le ministre du commerce fixe les prix à Dakar…

Suite aux 11 décisions de baisse des prix des produits et services de consommation courante, prises le président Macky Sall, lors du Conseil national spécial de la Consommation, le Ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises a fixé les prix dans la région de Dakar. Ainsi, le prix de l’huile de palme raffinée est fixé à 1200 francs. Le bidon de 20 litres est vendu à 23.000 en gros et 23.500 francs en demi gros. Pour le riz brisé ordinaire et Pakistanais, le kilogramme est fixé à 325 francs, soit 304. 000 francs la tonne en gros et 310. 000 francs en demi-gros. Le sucre cristallisé est vendu à 575 francs le kilogramme soit 548.000 la tonne en gros et 553.000 en demi gros.

Les tableaux ci-dessous indiquent les détails :