Réduction des bourses : les étudiants de la faculté de droit de l’UCAD tirent sur le ministre de l’enseignement supérieur et préviennent…

Le collectif des listes syndicales de la faculté des Sciences juridiques et politiques (FSJP) dit apprendre avec une grande désolation la démarche du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui, sans concertation aucune, « a diminué le montant de la bourse de plusieurs étudiants ».





Les étudiants de la faculté de Droit apprennent que certains sont restés une année sans percevoir de bourse. « Une inégalité notoire, car au moment où vous privez les étudiants de leurs bourses, vos salaires sont payés ainsi que ceux d'autres fonctionnaires. » Donc la thèse qu'il a avancée, estimant que le pays n'a pas d'argent, n'est pas fondée. Des retards de paiement déjà inacceptables, doublés d'une diminution du montant, ça devient insupportable, regrettent-ils.



Ces étudiants regroupés autour des différentes listes d’amicales à la faculté de droit rappellent au ministre l’obligation de respecter la communauté estudiantine et l’appellent à revoir sa décision dans les plus brefs délais. Ils préviennent que tous les moyens de lutte seront utilisés pour obtenir la satisfaction de leurs revendications.