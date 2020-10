Réduction de la mortalité maternelle et la morbidité : La Direction de la santé de la mère et de l’enfant plaide pour l’avortement médicalisé.

Les résultats d’un sondage national sur l’avortement médicalisé ont été partagés ce mercredi 14 octobre 2020 avec la presse. Rencontre au cours de laquelle Adama Sanokho, représentante de la Direction de la santé de la mère et de l’enfant (Dsme), a plaidé en faveur de cette loi favorable à l’avortement médicalisé. Ce, dit-elle, pour réduire la mortalité maternelle et la morbidité.



‘’Nous avions dit que nous n’avons pas de chiffres exacts sur l’avortement clandestin, mais ce que nous pouvons dire, c’est que 50% des malades que nous recevons en urgence, c’est des malades qui nous viennent avec une hémorragie. Et dans ces cas, il y a des avortements clandestins. Des avortements clandestins dont le coût est exorbitant quand on parle de traitement, par rapport aux complications. Des avortements qui posent un problème d’équité parce que c’est généralement des femmes qui ne sont pas en mesure de payer un accouchement sécurisé qui nous viennent dans cet état et qui meurent’’, confié la dame à l’issue de cette rencontre.



Une raison pour elle de rappeler encore la nécessité d’adopter cette loi en gestation. ‘’La mort d’une femme, quel que soit son âge dans une famille, est perturbante par rapport au bien-être familial. Ce qu’il faut faire maintenant pour la lutte en faveur de l’avortement médicalisé, c’est vraiment d’avoir les éléments nécessaires pour le faire pour mener la lutte contre les décès évitables. Parce que mourir d’un avortement clandestin, c’est ‘’mourir bêtement’’. Alors que cette loi pourrait aider à réduire la mortalité maternelle et infantile qui est, en tout cas un élément stratégique dans notre plan national de développement sanitaire et social. Lequel est la feuille de route du ministère de la Santé et de l’Action sociale. En tout cas reconnaitre cette loi pour la médicalisation de l’avortement, c’est une sécurisation des soins et donc une contribution importante, dans la lutte contre une mortalité maternelle et la morbidité’’, a-t-elle indiqué.



Pour le consultant Moussa Boury Sall, directeur du cabinet Continuum qui a réalisé le sondage les résultats de l’enquête qui a été menés sont significatifs. ‘’Nous avons pu démontrer que 76% des Sénégalais sont d’accord pour que l’avortement médicalisé soit légalisé si la santé physique de la mère est menacée. Cela n’est pas contradictoire avec la loi pénale actuelle qui voudrait que si la santé de la mère est menacée et que cela soit attestée par le médecin traitant et deux de ses collègues qui sont consultants commis par le gouvernement qu’on puisse avoir une option d’avortement médicalisé. Et cela s’est conforté au niveau de cette étude’’.



Chef des enquêteurs ayant mené les sondages auprès des populations de 8 régions, il dit avoir relevé comme deuxième information de taille, que ‘’les Sénégalais sont d’accord, mais à des proportions moins importantes, que l’avortement médicalisé soit une option si la santé mentale de la femme est menacée. 60% disent oui, mais par ailleurs, il faudra bien noter que plus de 49% des Sénégalais ne sont pas d’accord si l’option de l’avortement médicalisé est émise, si la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste. Alors les sénégalais ont particulièrement retenu que l’avortement médicalisé de viol, d’inceste ou si la santé mentale de la mère est menacée, c’est variablement accepter par les uns et (rejeté) par les autres. Si on prend, option par option, la majorité des Sénégalais sont d’accord si la santé physique de la mère est en menacée. Si la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste, la majorité des Sénégalais ne sont pas d’accord’’, a-t-il relevé.



Partie prenante et une des initiatrices de cette rencontre et de cette enquête, l’Association des journalistes en population, santé et développement (Ajspd) n’a pas été en reste. Son président Alassane Cissé est revenu sur ‘’les résultats du sondage qui ont montré que 42% des Sénégalais sont d’accord pour qu’il y ait un avortement en cas de viol et d’inceste’’. Ce qui, selon lui, montre qu’il y a des gaps à combler pour avoir une majorité et qu’il devient une nécessité pour sensibiliser les populations sur ces questions d’avortement médicalisé’’.