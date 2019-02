Réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans la zone frontalière : Sinthiou Amadou Marième dans la commune de Mbolo Birane réceptionne son poste de santé

Le problème lié aux évacuations sanitaires que connaît le village de Sinthiou Amadou Marième dans la commune de Mbolo Birane sera bientôt un vieux souvenir pour les populations de cette localité.

Effet, ce village situé dans L'île à Morphil a réceptionné son poste de santé flambant neuf.

Composé d’un dispensaire, d’une maternité et deux logements pour l’Infirmier chef de poste et la sage-femme, cette structure va contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile dans cette zone frontalière où la situation de la santé de la mère et de l’enfant reste encore préoccupante, malgré les nombreux efforts consentis par le Gouvernement.

L'inauguration de ce poste de santé a été effectuée par une délégation du programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers.

Lors de cette cérémonie, le PUMA a également signé un accord de partenariat avec la Convention d’Appui au Développement de l’Ile à Morphil. Les deux parties s'engagent ainsi pour développer une coopération dans les domaines du développement durable. Ce qui va permettre d'accroître la mise en œuvre de la politique de développement économique et social de l'Ile-à-Morphil et lutter contre les iniquités territoriales au Sénégal…