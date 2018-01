Réduction de la mortalité infantile : Le CEA-SAMEF lance le plan stratégique 2018-2022

Le centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant (CEA SAMEF) a tenu ce mercredi 3 janvier 2017, une journée de marketing et de sensibilisation dans le Grand amphithéâtre de la faculté de médecine de l'Ucad. L'objectif de cette rencontre est dédié au lancement du plan stratégique 2018-2022 initié par la faculté de médecine et d'odontologie.



À terme, ce plan stratégique se veut une réponse pertinente au double défi de la résorption du déficit en ressources humaines de qualité, spécialisées dans le domaine de la santé de la femme et de l'enfant, mais également, à la promotion de la recherche appliquée et de l'innovation dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Ceci, pour réduire le taux de mortalité infantile...