Réduction de la cherté de la vie : L'Alliance pour la République félicite le PR et exhorte à l'effectivité des mesures.

"Les onze (11) mesures portant sur la baisse des prix des denrées de première nécessité, du loyer et le soutien à la consommation des ménages, prises par Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL à l’issue du Conseil national spécial sur la Consommation, tenu ce samedi 05 novembre 2022, constituent, incontestablement, une réponse à la fois pretinente, efficace et durable à la demande sociale. Dans un contexte marqué par les effets combinés de la pandémie Covid19 et de la crise russo-ukrainienne qui ont fortement entamé l’économie mondiale, une telle décision vient consacrer le choix du Président Macky SALL d’une gouvernance sociale, orientée vers la prise en charge des préoccupations fondamentales des populations sénégalaises".

Dans le même communiqué, l'Apr s'est félicitée de la décision du chef de l'État.