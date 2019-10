« Redmontada » contre le Barca : Sadio Mané dévoile la formule secrète de Klopp… »

Le virevoltant numéro 10 de Liverpool de préciser qu’il croyait toujours à l’exploit même si rien ne laissait présager pareil scenario contre l’ogre barcelonais. « Après la défaite au Nou Camp, j’y croyais toujours, j’y croyais fort. Mais je savais que ça allait être compliqué, c’est tout à fait normal quand tu as le Barça en face, quand tu as Messi en face, ça ne peut pas être facile. En plus on avait deux joueurs blessés, Salah et Firmino… Le coach continuait quand même de nous motiver malgré la situation », explique l’ancien attaquant de Metz.

Revenant sur l’une des clés de cette folle soirée de ligue des champions, Mané d’insister sur le style de management du coach Allemand, Jurgen Klopp, particulièrement inspiré. « Je n’ai jamais vu Klopp aussi décontracté avant un match… Personnellement j’étais convaincu qu’on pouvait y arriver, j’avais une forte conviction intérieure Mais en même temps il y avait une voix qui me disait intérieurement « Comment ? » C’est une question qui revenait dans mon esprit. Pendant le briefing il (Jurgen Klopp) nous disait j’ai une très bonne nouvelle pour vous ! On attendait avec impatience pour savoir ce qu’il allait nous dire et il lâche comme ça : Il y a Barcelone en face, et c’est une équipe joueuse ! » nous apprend le Sénégalais, qui replonge ainsi dans ces moments intenses qui ont précédé ce match de folie.

Au final, le technicien Allemand réputé pour son management quasi affectif, aura réussi la prouesse de booster son groupe à l’extrême, de les préparer à jouer sans doute le match de leur vie, sans les étouffer dans une pression négative. C’est d’ailleurs dans ce sens que s’explique le buteur des « Reds » qui revient sur ce discours qu’on pourrait qualifier de culte désormais : « Je n’ai pas besoin de vous dire quoi faire, allez prendre du plaisir, donnez-vous à fond, pensez à vous, à vos familles, vos fans, pensez à votre meilleur match et essayez de le reproduire ce soir. D’habitude il prenait du temps lors des briefing mais ce jour là il nous tout simplement dit « Allez sortez, je n’ai rien à vous dire. » Ainsi a pris forme le « Miracle d’Anfield » tel que l’a raconté l’international Sénégalais, sur le plateau délocalisé de « Talents d’Afrique »