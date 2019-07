Redevances aéroportuaires, compétitivité : " Il faut que le Sénégal soit plus compétitif car jouant un rôle de plateforme régionale" (Christophe Leloup, Directeur des opérations commerciales à Emirates/ Sénégal).

Durant des échanges avec la presse ce matin, le représentant des Emirates présent au Sénégal et qui est chargé des opérations commerciales s’est exprimé des performances salutaires dans le domaine aéroportuaire et de l’aviation de manière globale.



Pour lui, le flux sur le nombre de passagers n’a pas baissé et même dans le contexte électoral qu’on a dépassé récemment.



S’agissant du nombre de passagers que le Sénégal, compte tenu de son envergure économique régionale, doit dépasser pour se mettre dans le seuil des 3, 4, 5 millions de passagers, il y a des choses à mettre en œuvre notamment la mise en place d’un hub aérien sur la plateforme de Dakar.



Ainsi, souligne Mr Leloup, c’est aux autorités de mettre en place des mécanismes et un environnement favorable à un développement durable dans le domaine aéroportuaire.



Des aspects structurels qui doivent être améliorés et aussi sur l’aspect économique, les redevances qui sont trop élevés et qui font que les correspondances dans l’aéroport de Dakar sont chères par rapport aux autres aéroports régionaux.