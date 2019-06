Redevance sur l’exploitation des blocs Kayar Offshore profond et Saint-Louis Offshore profond : 6000 milliards de FCFA seront versés à Franck Timis au cours des 40 prochaines années

Le major anglais British Petroleum a acquis l'intégralité des participations minoritaires de 30 % que Timis Corporation détenait dans deux blocs au large du Sénégal, précisément à Saint-Louis Offshore Profond et à Cayar Offshore Profond. Des parts rachetées en 2016 à hauteur de 250 millions de dollars soit plus de 146 milliards de FCFA par BP.



Mais ce que vient de relever une enquête de la journaliste Mayeni Jones de la BBC sur cette affaire est plus intrigante. Comme révélé par la journaliste, la plus grande part du gâteau concerne les redevances, « décrit comme le plus généreux de l’industrie ». En effet au cours des quarante prochaines années, BP versera à Timis Corporation entre et 9 et 12 milliards de dollars. Des chiffres bien sûr qui n’avaient jamais été rendus publics...