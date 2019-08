Récurrence des accidents de la route : Les assureurs prônent l’envoi à la casse des ‘’7 Places’’

Les assureurs du Sénégal ne sont pas indifférents aux répétitifs accidents de la circulation enregistrés. Ces acteurs ont fortement plaidé pour la mise hors circuit de ces carcasses roulantes. ‘’



‘’Aujourd’hui, c’est vrai qu’ils sont de plus en plus impliqués dans les accidents de la circulation, soit c’est des défauts de frein, soit c’est des problèmes de lumière ou bien de direction, mais à l’intérieur, le confort n’y est plus. Les 7 Places n’assurent plus ces conditions-là, je pense qu’ils devraient faire l’objet de remplacement. Donc ils doivent être envoyés à la casse’’, a confié Matar Faye, sur les ondes de la Rfm.

Directeur exécutif de l’Association des assureurs du Sénégal en charge de la prévention routière au Sénégal, il a d’ailleurs signalé que les véhicules 7 places ne répondent plus aux critères exigés en matière des transports en commun.