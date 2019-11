Recul des élections locales : L’abandon du parrainage et un audit du processus électoral et du fichier électoral en vue pour Macky

Dans sa question économique de la semaine, le député Mamadou Lamine Diallo est revenu sur le recul des élections locales programmées pour le mois de Juin. Selon lui, ce recul voulu et obtenu par le Président Macky Sall et pour obtenir de l’Opposition dialogueuse le recul des élections locales en échange de vagues promesses sur l’abandon du parrainage et un audit du processus électoral et du fichier électoral.

« La raison est toute simple, il ne veut pas perdre les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye sachant que Thiès et Touba sont ancrées dans l’opposition. Il lui faut gagner du temps pour sauver son frère Aliou Sall pris dans la nasse de Franck Timis et trouver la bonne combinaison pour Dakar. Tout cela pour asseoir l’émirat gazier », assure le député. Le leader de « Tekki » d’aller plus loin en affirmant qu’une des modalités de l’émirat gazier est la présidence à vie.

« En vérité, ce qui est en jeu est la mise en place de la présidence à vie comme en Afrique centrale qui se drape du manteau du troisième mandat. Les arguments évoqués comme la déloyauté vis-à-vis du Président de la République lors de son dernier mandat pour justifier un troisième mandat sont ridicules. D’abord, le Sénégal a expérimenté cette thèse avec le Parti Socialiste à la fin des années 90. Ensuite, si déloyauté il y a au cours du dernier mandat, la solution n’est pas alors la présidence à vie comme en Afrique centrale : la gouvernance démocratique doit s’appliquer aux Partis Politiques » argumente le Tekkiste. Il faut comprendre a-t-il ajouté, que dans la stratégie de beaucoup de pays industrialisés, une des modalités pour s’assurer un approvisionnement régulier à moindre coût en matières premières pour leurs industries est le contrôle politique des Etats producteurs, colonies, semi-colonies, « démocratures » selon l’expression de Doudou Sine avec des présidences à vie, etc..

« Avec les découvertes importantes du gaz naturel, de phosphates et l’exploitation des sables titanifères, les parrains occidentaux de Macky Sall veulent nous imposer la présidence à vie, l’émirat gazier. Tel est l’enjeu de cette directive de Macky Sall : Muut mbaa Mbott. On se tait ou On disparaît » conclu t’il.