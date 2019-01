Recueil des textes régissant la Justice militaire : le Haut-Commandant remercie les auteurs

Un recueil des textes sur la Justice militaire vient d’être co-rédigé par le capitaine Mamadou Dicko Mballo, le procureur Biram Sène et le commandant à la brigade nationale des sapeurs-pompiers Mamadou Birane Wane. Accueillant l’ouvrage avec beaucoup de satisfaction, le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale a profité de la cérémonie de présentation tenue ce matin à Dakar pour saluer le mérite des auteurs et témoigner de la valeur intellectuelle de l’ouvrage.

« Cet outil d’une grande teneur didactique, désormais à la disposition des militaires, paramilitaires, enseignants et chercheurs et praticiens du droit, contribuera sans conteste à rehausser l’image de la Justice militaire. Ce travail consistant à rassembler en un seul document cette réglementation diverse et variée est d’une importance capitale dans l’administration des personnes des forces de défense et de sécurité. Il s’agit d’un inventaire des textes les plus importants en matière de justice », dira le Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire. Le général Cheikh Sène de poursuivre : « Il ne fait aucun doute que ce livre participera à poser les bases d’une justice qui prend en compte les intérêts du peuple sénégalais et ceux légitimes des personnels qui seraient attraits devant les juridictions ordinaires à formation spéciale ». « Il permettra aussi d’améliorer la qualité des prestations des assesseurs, défenseurs et jurés dans l’exercice de la justice militaire », vante-t-il l’utilité de cette production éditoriale.