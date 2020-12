Recrutement dans la fonction publique : 45 techniciens du ministère de la santé exigent le rétablissement de leur statut.

C’est dans une plateforme dénommée Zoom que 45 techniciens supérieurs en santé envoyés dans les régions ont, après discussion, décidé de dénoncer leur situation qu’ils jugent « anormale » causée par le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé.



Après la réunion, ils ont désigné Amadou Watt Guèye, technicien supérieur de santé au service de radiologie à l’hôpital régional de Ziguinchor de porter leur parole auprès de la presse.



« À notre entrée à l’Endss, nous avions déjà la licence 3 en poche. La formation a duré deux ans. Nous sommes sortis comme agents de la hiérarchie A2. À notre grande surprise, lors du recrutement dans la fonction publique, nous nous sommes retrouvés avec le niveau de licence 2 comme niveau de recrutement, c’est-à-dire la hiérarchie B2. Cela veut dire qu'au lieu d’avoir le niveau d’entrée à l’école, nous avons le niveau inférieur. C’est cette injustice que nous dénonçons. Nous sommes au nombre de cinq dans la commune de Ziguinchor mais 45 au niveau national », nous apprend-t-il.



Ils indexent le DRH du ministère de la Santé comme étant le principal responsable de cette situation. « C’est le directeur des ressources humaines du ministère de la Santé qui est à l’origine de cette situation. Il est la source même du problème. »



« Nous sommes trois catégories professionnelles différentes : quinze de la radiologie, quinze de la néphrologie et quinze de la réanimation. Sur les 45 agents, il y en a 30 qui sont recrutés et les 15 autres sont des contractuels au ministère de la Santé. C’est-à-dire, l’État a recruté 10 par catégorie et 5 contractuels », précise-t-il. Dans la foulée, il annonce d’autres formes de lutte après cette mise au point...