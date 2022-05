Recrutement à la Ville de Dakar : Birahime Seck réagit aux propos du président Macky Sall sur le sujet.

Le coordonnateur du Forum Civil a réagi aux propos du président Macky Sall sur le recrutement controversé de Guy Marius Sagna et du Capitaine Touré à la mairie de Dakar.



« Monsieur le Président de la République, effectivement toutes nominations en dehors de l'organigramme fixé par les lois et règlements sont nulles et de nul effet », reconnait Birahime Seck, dans une note parvenue à Dakaractu.



Le membre de la Société Civile demande ainsi au Chef de l’État ne pas oublier le mandat du directeur général de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), Saër Niang, qui est arrivé à terme depuis 5 ans.



« Le maintien en fonction de l'actuel DG de l'Armp, alors qu'il a fini son mandat depuis 2017, ainsi que celui du Président de la CENA sont une violation flagrante des lois et règlements pour ne citer que ces exemples », assure le leader du Forum Civil.