Recrudescence des tensions dans le milieu scolaire : La FEER appelle les acteurs du système à l'esprit de dépassement.

Ces dernières semaines, le climat social sénégalais tend à se dégrader du fait de tensions observées dans le secteur de l'éducation et de la formation, notamment avec les alertes lancées par le G 20, le G 7 et le SAES .

La Fédération des Enseignants et Educateurs pour la République (FEER), compte sur la maturité et le sens de la responsabilité des acteurs du système éducatif.



La FEER, à travers la voix de son coordonnateur, en appelle particulièrement à l'esprit de dépassement des syndicats et de leurs responsables respectifs, et invite vivement tous les partenaires de l’éducation et le gouvernement à surmonter les crises et à oeuvrer à la préservation du seul intérêt national.



Les revendications des Enseignants sont certes très légitimes, mais "la proactivité du Président de la République, qui a instruit en Conseil des Ministres les principaux membres de son gouvernement concernés de s’ouvrir aux syndicats, est un acte de haute portée qui invite à une résolution diligente des revendications syndicales", rappelle la fédération.



Pour la fédération des enseignants et éducateurs pour la république, le temps est à la Paix sociale, au Travail, à l'Union des coeurs et à la Solidarité, afin que le système éducatif joue de sa partition, dans la réalisation des performances de développement national intégral, et ce, au grand bénéfice de toutes les populations sénégalaises et des générations futures.



Elle prône à cet égard l'adoption sans réserve des valeurs socio-éducatives, pour une année sans perturbation et invite ses membres, ses sympathisants et tous les acteurs de l'éducation et de la formation, à conjuguer leurs efforts, en vue d'atteindre cet objectif.