Recrudescence des agressions : « Les forces de sécurité seront fermes dans le contrôle des scooters » (Sous Préfet, Djiby Diallo)

‘’Les forces de défense et de sécurité ne ménageront aucun effort pour garantir la sécurité des biens et des personnes’’.

Ces propos émanent du sous préfet de Dakar Plateau, commentant le sermon de l’imam de la mosquée omarienne qui a, à l’occasion de la prière de la Korité, a plaidé pour plus de fermeté sur les cas de violence et de meurtre notés dans la société.

Selon Djiby Diallo, l’opération de contrôle des scooters va se poursuivre afin de prévenir la délinquance. Il a saisi l’opportunité pour appeler les populations à collaborer pour faciliter la tâche aux autorités en charge de la sécurité.

Le sous préfet de Dakar plateau prenait part à la prière de l’Eid Al Fitr à la mosquée omarienne.