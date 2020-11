Recrudescence de l'immigration clandestine : Macky Sall instruit son gouvernement pour lutter contre le « Barça ou Barzakh »

C'est sans doute des directives qu'attendaient les sénégalais de la part du chef de l'État, Macky Sall. Ce dernier, lors du conseil des ministres de ce mercredi, a abordé la question de l'immigration clandestine. Le président Macky Sall, sur la recrudescence, a insisté auprès des ministres concernés et des forces de défense et de sécurité, sur la nécessité impérative et systématique de renforcer les dispositifs de surveillance et de contrôle de l’espace maritime national, et particulièrement du littoral. Il faudra, selon le chef de l'Etat, mettre l’accent sur les zones de pêche qui sont les principaux points de départ des migrants clandestins.



Dans cette même perspective, le chef suprême des armées a demandé au gouvernement d’accorder une attention plus soutenue à la redynamisation économique et à la situation sociale des populations des zones de pêche. Pour le président Macky Sall, lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine, revient à plus de sensibilisation et d'accompagnement de ces populations. Ceci devra d'ailleurs se faire avec diligence et efficacité à travers des mécanismes d’encadrement et de financement publics à déployer rapidement et efficacement dans les localités ciblées.



L'immigration clandestine étant reliée par certains à la problématique de la pêche, le Chef de l’État a donné des instructions au ministre des Pêches et de l’Économie maritime pour accentuer la sensibilisation des acteurs de la pêche sur les problématiques de sécurité en mer. Il a en effet instruit, le ministre Alioune Ndoye de veiller à la reprise satisfaisante du programme de dotation des pêcheurs en gilets de sauvetage.



Pour finir sur ce point, le président Macky Sall a également invité le Ministre des Pêches et de l’Économie maritime, en rapport avec le Ministre des Finances et du Budget, à faire le point sur la situation du programme de constructions des quais de pêche, des aires de transformation moderne, des complexes frigorifiques de stockage des produits de pêche, du programme relatif à l’acquisition de moteurs hors-bord du programme de géolocalisation des pirogues de la pêche artisanale et du programme d’acquisition de camions frigorifiques destinés aux acteurs de la Pêche.