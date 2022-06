Recours rejetés par le Conseil Constitutionnel : « il a cette capacité de prendre ses responsabilités et de ne dire que le droit et quelles que soient les conséquences » (Ministre de la Justice)

Le Conseil Constitutionnel a confirmé la décision du ministère de l’intérieur qui, à travers la direction générale des élections, avait rejeté la liste des suppléants de la liste proportionnelle de Benno Bokk Yakaar et celle des titulaires de la liste proportionnelle de la coalition Yewwi Askan Wi. Les sept sages ont rejeté donc les recours introduits par les deux coalitions majeures.



À Saly pour présider la clôture de la 37e session ordinaire du Giaba qui se tient depuis le week-end dernier à Saly Portudal, il a indiqué qu’en tant que ministre de la justice, il ne peut qu’apprécier en voyant dans notre pays une structure qui est respectée qui est en capacité de prendre ses responsabilités et de ne dire que le droit et quelles que soient les conséquences. Et les sénégalais auront conscience de cela et seront fiers de leur Conseil Constitutionnel. « Le cc est là pour dire le droit, il a dit le droit. Ceux qui avaient jubilé lors des dernières décisions données, devraient encore le faire », a-t-il indiqué.