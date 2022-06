Recours de YAW : Voici l’essentiel de la décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours de la coalition Yewwi askan wi, ainsi que de Wallu Sénégal, visant à obliger les 7 Sages à déclarer recevable la liste nationale de YAW, ainsi que l’invalidation de la liste de Benno bokk yaakaar pour absence de parité.



Dans sa décision numéro 16/E/2022 du 3 juin 2022, la juridiction de recours a dit : « Statuant en matière électorale, conformément à l’article 92 de la Constitution et à l’article 2 de la Loi organique n°2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil Constitutionnel, a rendu la décision dont la teneur suit : Les recours introduits par Déthié Fall et Mamadou Lamine Thiam, respectivement mandataire de la coalition Yewwi askan wi et de la grande coalition Wallu Sénégal, sont rejetés »