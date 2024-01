Recours au Conseil constitutionnel : ce qui est reproché aux candidats Bassirou Diomaye Faye et Cheikh Tidiane Dièye.

Dans le cadre de la réclamation ouverte contre les candidatures au conseil constitutionnel, conformément à l’article L127 du code électoral, Monsieur Amadou Ba, candidat à l'élection présidentielle du 25 Février 2024 et ayant pour conseils Me El Hadji Amadou Sall, Me Abdou Kane, Me Mouhamadou Moustapha Mbaye, Me Aboubacry Deh, Me Sally Mamadou Thiam, a introduit un recours contre les candidatures de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Cheikh Tidiane Dièye.Dans le recours dont Dakaractu a obtenu copie, il est reproché à ces candidats de l’opposition quatre (4) facteurs devant les contraindre à participer à la présidentielle. Il s’agit d’abord de l’appartenance à une entité politique dissoute, de la production de fausses pièces devant le conseil constitutionnel, de la constitution d’une coalition irrégulièrement et de la non appartenance au parti ou à la coalition qui les a investi. Reste maintenant de savoir la réponse que les sept (7) sages vont livrer sur ces recours introduits par le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar, puisqu’il ne reste que 72 heures pour officialiser la liste des candidats à la présidentielle du 25 février prochain.