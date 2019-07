Recours au CNG de lutte : Lac de Guiers 2 déclaré vainqueur sur Boy Niang 2

Le quotidien L’Observateur de ce mardi 23 juillet 2019 nous apprend qu’après visionnage des images du combat qui opposait Lac de Guiers II à Boy Niang II le 13 juillet dernier, la Commission Règlements et Discipline du CNG a tranché en faveur du pensionnaire de l’écurie Walo, Lac de Guiers 2, suite à son recours déposé auprès de l’instance.



Ainsi Boy Niang se voit perdant de ce combat au goût d’inachevé. Les lutteurs avaient chacun écopé de cinq avertissements. Et comme le stipule le règlement, le CNG a infligé contre eux des sanctions pécuniaires (Lac de Guiers, 3 240 000 Francs FCFA et Boy Niang 1 900 000 FCFA.)