Record en vue dans le derby de Manchester

À en croire les informations de L’Equipe ce dimanche, le derby de Manchester entre United et City de cet après-midi (17h30) devrait battre le record d’audience en Grande-Bretagne. En 2012, 4,081 millions de téléspectateurs avaient visionné le derby mancunien de l’époque.

Et selon The Telegraph, seuls 4 des 193 pays reconnus par les Nations unies ne retransmettront pas la rencontre d’Old Trafford : la Corée du Nord, Cuba, Saint-Kitts-et-Nevis et la Moldavie.