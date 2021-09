Reconversion : Demba Bâ va se lancer dans une carrière d'agent de joueurs.

Le nouveau retraité des terrains de football, Demba Ba veut désormais se lancer dans une carrière d'agent de joueurs. D'après les informations de parisenegal, l'ancien attaquant de Chelsea est arrivé à Moscou pour rendre visite à Ralph Rangnik, le directeur du développement au club russe Lokomotiv Moscou.



La même source de préciser que l'international Sénégalais compte ainsi démarrer sa formation dans ce nouveau métier, aux côtés de Rangnick qu'il connait très bien pour avoir déjà joué avec lui à Hoffenheim en Allemagne.



Une reconversion fort bien logique si l'on sait l'engagement et la détermination dont a toujours fait montre Demba Bâ pour défendre ses intérêts et ceux des autres footballeurs minoritaires et ou victimes de discrimination...