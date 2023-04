Reconnaissance et reclassement de diplôme / traitements salariaux et indemnitaires des agents de l’administration : le collectif interministériel dénonce des discriminations.

Le Collectif interministériel des Agents de l'Administration sénégalaise (CIAAS) constitué de syndicats et d'amicales, intervenant dans le fonctionnement de 18 ministères, est une structure mise en place pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs.

Toutefois, il est regrettable, pour les membres du collectif de constater une certaine discrimination entre les différents corps, notamment dans le cadre de la reconnaissance et du reclassement des diplômes, mais aussi des traitements salariaux et indemnitaires des agents de l'administration.

Concernant la reconnaissance et le reclassement des diplômes, le collectif se réjouit de la diligence apportée par le Ministre de l'Enseignement supérieur qui a signé une vingtaine d'habilitations.

Mais selon les membres du collectif, ces habilitations prennent effet à partir de 2021, choses qui incluent la plupart des diplômes dont leurs demandes datent de bien avant. C’est pourquoi, ils demandent la signature de toutes les habilitations en instance ainsi que la rétroactivité à la date de dépôt de la demande.

Par ailleurs, le collectif constate aussi une discrimination flagrante dans l'octroi de l'indemnité de logement.

« Il nous est difficile d'accepter que sur les 167.000 travailleurs de la fonction publique, 137.000 bénéficient de l'indemnité de logement alors que les 30.000 agents qui réalisent le gros du travail sont laissés en rade », assure Mor Thiam, membre du bureau.

Après une journée de sensibilisation des travailleurs des 18 ministères sur la semaine rouge et la tenue d’une assemblée générale à Diamniadio et dans les différentes sphères interministérielles, le collectif compte bien passer à l’action à la date du 26 avril au 2 mai 2023, en débutant par des ports de brassards rouges suivi de rassemblements du personnel devant les ministères et les services pour une durée de 10 à 15 minutes.

Cependant, le collectif envisage de faire monter la crise d’un cran si toutefois le gouvernement ne leur accorde pas une oreille attentive. Entre autres, il songerait à organiser, à la date du 15 mai 2023 une marche nationale avant de déclencher une grève de 48 h à compter du 30 mai 2023.