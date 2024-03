Reconnaissance : Le ministre de la culture, Aliou Sow témoigne sur Mahammed Boun Abdallah Dionne

L’actuel ministre de la culture, Aliou Sow, a manifesté son respect et sa considération à l’endroit du candidat de la coalition Dionne 2024. Un commis de l’État qui a travaillé depuis son arrivée aux côtés du président Macky Sall en tant que ministre, chargé de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent (PSE).



Le ministre Aliou Sow a salué et magnifié cette touche d’un homme émérite qui a prouvé de par son expérience. « C’est un grand frère et ami, courtois, brillant et expérimenté dont la contribution à la bonne mise en œuvre loyale du PSE sous l'autorité de SEM Macky Sall est d'une qualité exceptionnelle », a reconnu l’ancien ministre libéral.