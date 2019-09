À l'occasion de la réunion qu'il tenait cet après-midi dans les locaux de la mairie de Mermoz/Sacré-Cœur, Barthélémy Dias est revenu sur l'avenir politique de leur mentor.

Devant la presse, Dias-fils pense qu' "actuellement, on peut dire déjà que Khalifa Sall est candidat pour 2024".



Le maire de Mermoz/Sacré-Cœur parle d’une injustice par rapport à la mise en prison de Khalifa Ababacar Sall. En rappelant la gestion de la caisse d’avance telle que les prédécesseurs de Khalifa Sall en ont eu l’opportunité, le collaborateur de Khalifa Sall insiste : « On l’a mis de force en prison pour des raisons politiques, l'empêchant ainsi de participer aux élections présidentielles de février 2019. »



En ce qui concerne la relation entre la libération de Khalifa Sall et cette «réconciliation» avec Abdoulaye Wade, le maire de Mermoz/Sacré-Cœur se dit désolé par ce comportement que le président Macky Sall a eu à l’endroit de celui qui l’a forgé en politique : « Si j’étais président du Sénégal, je ne me serais jamais comporté comme Macky Sall a eu à le faire vis-à-vis de l’ancien chef de l’État », avance-t-il.



Toutefois, Dias-fils affirme que Khalifa Ababacar Sall a rendez-vous avec l’histoire car "celui-ci n'est aucunement maître de son destin et les sénégalais ont besoin de lui..."