Réconciliation entre Wade et Macky Sall : L'appel de Awa Niang aux responsables de l'Apr et du Pds

En marge de la cérémonie de remise de lots de maillots et d'enveloppes aux Asc, clubs de karaté et aux lutteurs de Dalifort, le premier questeur de l'Assemblée nationale, s'est prononcée sur l'actualité politique dominée par la réconciliation entre Me Wade et Macky Sall, lors de l'inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan. "Ah, je suis vraiment contente, comme tous les Sénégalais. Le Sénégal est un pays de paix. On a vu que les grandes guerres finissent toujours par une réconciliation. Nous savons que le président Wade a beaucoup contribué à la formation politique du président Macky Sall", a laissé entendre une Awa Niang, très heureuse d'avoir vu Wade et son ancien fils putatif recoller les morceaux. Pour la députée de la majorité qui ne doute pas une seule seconde de la sincérité de l'acte posé vendredi dernier par les présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade, il reste maintenant aux responsables de l'Apr et du Parti démocratique sénégalais de mettre la main à la pâte pour la concrétisation de cette paix retrouvée entre ces deux hommes. Car pour Awa Niang, il y va de l’intérêt du Sénégal.