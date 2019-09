Réconciliation Wade- Macky / Makhtar Diop ' quémande ' l'intervention du Khalife Général des Mourides en marge de l'inauguration de Massalikoul Jinaan

Beaucoup de Sénégalais imaginent que la cérémonie inaugurale de la mosquée Massalikoul Jinaan servira aussi de cadre au Khalife Général des Mourides pour réconcilier les Présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall. Pour Makhtar Diop, conseiller municipal à Touba et Haut conseiller des collectivités territoriales, '' c'est même le moment idéal d'inviter ces deux grands hommes d'État à enterrer définitivement la hache de guerre ''.



Câblant Dakaractu à quelques heures de l'événement, le jeune leader a tenu à livrer ce qu'il considère comme étant une plaidoirie. '' Nous quémandons au Khalife Général des Mourides son intervention. Nous lui demandons de réconcilier les deux hommes qui sont, par ailleurs, ses talibés. Il suffira de leur donnera des ndigëls. Ils sont tous les deux de très bons talibés et ce qu'ils ont fait pour Touba l'atteste à suffisance ''.



Makhtar Diop de poursuivre: ''nous rêvons de voir ces deux grands Sénégalais venir ensemble au Grand Magal de Touba main dans la main. ''