Réconciliation Wade / Macky : Des fondamentaux pour la stabilité nationale (Salihou Keïta)

Me Abdoulaye Wade et le président Macky Sall qui se donnent la main constitue un geste symbolique pour toute la nation.

Selon Salihou Keïta, on ne peut pas parler d’émergence sans parler des fondamentaux de cette émergence. Et cette réconciliation des deux hommes d’État contribue à apaiser la stabilité et la concorde nationale.

Le secrétaire général de l’Anpej se félicite de la démarche de Serigne Mountakha Mbacké et de son discours visant à rassembler les deux hommes politiques autour de l’essentiel que constitue le pays et au nom de ce grand Bijou de l’Islam.