Réconciliation BBY Kolda / Modou Kabir Kane (jeune responsable BBY/MYF) « Soit la réconciliation est faite de manière sincère, soit on se radicalise… »

Avec la réconciliation de la famille BBY en cours au niveau national après les locales récentes, nous avons donné la parole à Modou Kabir Kane, jeune responsable BBY et président du Conseil départemental de la jeunesse de Médina Yoro Foula. Cette dernière estime que la tentative n’est pas impossible, mais qu’elle est loin à l’heure actuelle d’être « une réalité » dans la région de Kolda. Selon lui, « le mal de la famille BBY est profond », c’est pourquoi il faut revoir la copie entre les leaders à la base pour une véritable réconciliation. Si cette réconciliation n’est pas « sincère » ils risquent de se radicaliser eux dans leur département de Médina Yoro Foula pour les législatives prochaines avec son camp (professeur Chérif Baldé).

« Et soit la réconciliation est faite de manière sincère, soit on se radicalise. À cet effet, nous sommes dans une position très ouverte mais on sait que les autres ne sont pas prêts. C’est pourquoi, la réconciliation est très loin d’être une réalité », déclare Modou Kabir Kane sur la réconciliation dans la région et pour son département.

Pour le département de MYF qu’il maîtrise, « tous les jeunes cadres du département sont dans le camp du professeur Chérif Baldé, y compris moi. D’ailleurs, ce dernier a gagné 7 communes (liste parallèles/BBY), Wallu Sénégal une commune et 3 communes pour BBY sur onze lors des départementales récentes. Et aujourd’hui, on dit que le président du Conseil départemental est celui de BBY alors que nous tendons vers les législatives. »

Il poursuit en reconnaissant que « la tentative de réconciliation de la famille BBY de la région de Kolda peut être possible. Cependant celle-ci peut se faire avec beaucoup de réserves. En ce sens, il faut reconnaitre que les maires élus ne sont pas plus populaires que les perdants. Et les résultats en disent long puisque la différence entre les scores ne sont pas trop significatifs. » Puis il soutient que « pour moi, BBY est une coalition où il n’y a pas d’idéologie fédératrice. Et s’il y’avait une idéologie la réconciliation passerait comme une lettre à la poste. Cependant, nous constatons que si les intérêts des uns et des autres sont menacés, la tentative de réconciliation deviendrait difficile. À ce titre, croisons les doigts en priant que le président puisse nous réconcilier… »

Revenant sur son département, il révèle : « à Médina Yoro Foula et Vélingara, les responsables ont déjà été reçus par les émissaires du président de la République. Et des propositions ont été faites accompagnées de promesses fortes. » Mais, avance-t-il, « dans cette tentative de réconciliation, ce sont les élus qui doivent être les premiers acteurs de paix et du dialogue. Et nous avons constaté que les leaders fuient le débat et sont fermés dans leur bulle. Et cette situation pourrait être un blocage pour la paix dans la famille BBY. »