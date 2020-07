Recherche de solutions thérapeutiques basées sur la médecine traditionnelle contre la Covid-19 en Afrique : Le Pr Souleymane Mboup sélectionné par l’Oms.

Dans la recherche de solution contre le Coronavirus, aucune piste n’est écartée. Dans cette dynamique, le bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour l’Afrique, a décidé d’accompagner les États dans la recherche et le développement de thérapies basées sur la médecine traditionnelle contre la Covid-19.



Au Sénégal, des profils ont intéressé l’Oms et le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies avec lequel ils pilotent ce projet. Parmi ces profils, on peut retrouver le professeur Souleymane Mboup.



Le Président fondateur de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) mettra ainsi son expérience au service de la recherche d’une solution thérapeutique à base de plantes médicinales en Afrique.



Le Professeur Souleymane Mboup est un scientifique reconnu mondialement pour avoir découvert le VIH 2. L’Iressef dont il est le président fondateur a intégré le dispositif de test de diagnostic de la COVID-19 au Sénégal.