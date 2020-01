Recherche agricole : Le ministre Moussa Baldé en visite dans les locaux de l’ISRA (Reportage)

Des journées de réflexion sur la recherche agricole seront bientôt instituées pour notamment tendre vers des solutions sur les difficultés auxquelles fait face l’institut sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA).

Cette révélation est du ministre de l’agriculture et de l’équipement rural.

Le Pr Moussa Baldé effectuait ce 7 janvier une visite dans les locaux de l’institution agricole.



Une visite aux allures d’échanges avec le personnel de l’institution agricole mais surtout d’écoute sur les problèmes liés aux conditions de travail.

Du laboratoire national de recherche sur les productions végétales au laboratoire mixte international pour l’intensification écologique des sols cultivés en Afrique de l’Ouest, le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural ainsi que sa délégation ont passé au peigne fin ces différents services d’analyses scientifiques.





Conformément à ses ambitions, l’ISRA vise aujourd’hui à contribuer à travers la recherche, à l’amélioration des performances agricoles, la transformation durable de l’agriculture entre autres, la promotion de systèmes de production performants, résiliants, compétitifs et durables.

Des objectifs qui figurent en bonne place des axes stratégiques du ministère tutelle.





Pour réussir le pari, l’institut sénégalais de recherches agricoles a toutefois plaidé pour des actions fortes afin de combler le déficit en personnel de Recherche et techniciens. L’institution s’attend, toutefois, à la mise aux normes et à l’accréditation des laboratoires existants, également, au soutien de l’Etat pour plus de rendement dans la recherche agricole.