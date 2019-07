Recettes de l'autoroute "ILAA TOUBA" : « L'État ne cherche pas à gagner de l'argent. Il fixe des prix permettant de supporter les charges... » ( Aubin Sagna, MITTD).

La visite du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement en compagnie de certains techniciens de l'AGEROUTE et du collectif des usagers de l'autoroute à péage, a été l'occasion pour le représentant du ministre en charge des projets routiers de préciser certains points qui, selon les membres de la société civile présents nécessitent des éclairages.

Mr Aubin Diatta a tenu à préciser que " l'État doit à travers des ajustements, de l'équilibrage, faire de sorte à couvrir les besoins de fonctionnement qui permettent de supporter les charges. Mais il faut noter que dans ce projet, l'État n'a pas pour but de gagner de l'argent..."