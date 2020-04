Réception des premiers camions de riz, choix des ménages : Le gouverneur de la région de Fatick s'explique.

La région de Fatick a reçu ce week-end, ses premiers camions de riz issus de l’aide alimentaire allouée aux ménages les plus affectés par les conséquences socio-économiques du covid-19. Une information confirmée par Mme Seynabou Guèye, gouverneur et par ailleurs présidente du comité régional de gestion des épidémies.



Sur un total de 7230 tonnes de riz, la région de Fatick n'a réceptionné que les 10%. "Le kit alimentaire est composé d'huile, de savon, de pâte alimentaire entre autres. Pour le moment, nous n‘avons reçu que près de 680 tonnes de riz", explique Seynabou Guèye. Celle-ci écarte tout sentiment de lenteur dans la distribution de ces vivres : "la procédure normale, qui est de commencer par les régions les plus reculées vers celles plus proches, a été suivie".



Cependant, Seynabou Guèye est convaincue que le restant des kits alimentaires destinés à la région de Fatick pourra être réceptionné dans moins d'une semaine, vu le rythme actuel de l'acheminement de ces denrées.



Concernant la distribution des kits alimentaires, le gouverneur de la région de Fatick précise que "des commissions sont en train de travailler au niveau des communes avec la collaboration des chefs de quartier et ceux de village sur le Registre national unique (Rnu) et sur le quota qui s'y est ajouté. Ce, pour définir le choix des ménages qui vont devoir bénéficier de ces vivres".