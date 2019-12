Réception de matériel pour la justice sénégalaise : Le ministère octroie un lot estimé à plus de 500 millions.

La Cour d’appel de Dakar vient de recevoir un important lot de matériel informatique et de mobiliers de bureau acquis par le ministère de la justice pour le compte de la juridiction sénégalaise. Cette cérémonie de réception de lots de matériel s’est tenu ce mercredi dans la salle de réunion de la Cour d’Appel au Palais de Justice de Dakar avec la présence du Premier président de la Cour d’Appel, Demba Kandji et du procureur général de Dakar.



En effet, selon Aïsse Gassama Fall, le secrétaire général du ministère de la justice, au vu du constat que les juridictions sénégalaises se trouvent actuellement dans une situation de sous-équipement chronique, il serait très idéal pour le ministère de venir compenser ce manque.



Le président de la cour d’appel qui était présent ce matin, a fait savoir que pour une indépendance fonctionnelle, l’acquisition de ce lot de matériel vient à son heure et il espère que ce matériel soit utilisé à bon escient.



Ainsi, ce lot de matériel et d’équipements est composé de 326 ordinateurs, 487 photocopieuses, des centaines d’onduleurs et scanners et 3 bus de 40 places pour faciliter le déplacement du personnel. Le coût total de ce matériel est estimé à plus de 500 millions de francs CFA, selon Aïsse Gassama.



Toutes les juridictions à l’intérieur du pays seront concernées par cette distribution de matériel, afin de mettre les magistrats dans de bonnes conditions et d’assurer une bonne administration de la justice.