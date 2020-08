Réception de Matériel : La direction du commerce intérieur renforce les capacités de sa métrologie légale.

Le service de la métrologie de la direction du commerce intérieur a réceptionné, ce jeudi 27 août 2020, un lot de matériel d'une valeur de 84 millions de francs cfa.



Il s’agit de jauge étalon, de balance de précision, de mallette de poids, étalon de densimètre, d’éprouvette graduée et de scellé numérisé.



L’acquisition d’un tel équipement de pointe raccordé au système international va, selon le ministre du commerce, Aminata Assome Diatta, renforcer les capacités de la métrologie légale qui est en train de se positionner parmi les plus performantes de la sous région.



Aminata Assome Diatta qui procédait à la cérémonie de remise de ces matériaux a rappelé que ce « projet financé par le programme cadre intégré et renforcé à hauteur d’un milliard deux cent millions FCFA est en train de consacrer la montée en puissance de la métrologie dans un contexte d’un Sénégal futur producteur de pétrole ».



Sur cette même lancée, elle a fait part de l'attention qu'elle accorde à ce projet qui s'inscrit en droite ligne des objectifs du plan Sénégal émergent en rappelant la compétition sans précédent à laquelle est aujourd’hui rythmé le monde où les exigences de qualités deviennent une donnée incontournable.



Le ministre du commerce a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage de ces matériaux et invite la division de la métrologie sous la supervision du commerce intérieur à poursuivre ses initiatives pour qu'à la fin du projet les objectifs de conformité et de meilleurs accès des produits soient une réalité.