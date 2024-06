Recensement démographique (ANSD 2023) : La région de Thies compte plus de plus de 2 millions d’habitants !

Le 5e recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) de 2023 a été rendu public par l’agence nationale de la statistique et de la démographie. La région de Thiès, située au centre-ouest du Sénégal, est l'une des régions les plus peuplées du pays. Selon les dernières statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la région compte 2 402.488 millions d'habitants en 2023.



La population est répartie dans les différents départements que compte la région. Le département de M'bour, qui abrite des localités touristiques comme Saly et Somone, est le plus peuplé avec plus de 600 000 habitants. Viennent ensuite les départements de Thiès (près de 400 000 habitants) et de Tivaouane (environ 300 000 habitants).



Au sein de ces départements, certaines communes se démarquent par leur importante population. C'est le cas notamment de la commune de M'bour, qui compte plus de 280 000 habitants, et des communes de Thiès Nord,Thiès Est et Ouest, qui totalisent près de 400 000 habitants.



Selon les données du 5e recensement général de la population, la répartition par genre dans la région de Thiès semble légèrement favorable aux hommes. En effet, les chiffres du recensement indiquent que les hommes représentent un peu plus de la moitié de la population totale de la région. Cette légère prédominance masculine est un élément à prendre en compte dans l'analyse de la structure démographique de la région de Thiès.



Par ailleurs, la région de Thiès se caractérise par une diversité de sa structure démographique. On y trouve aussi bien de grandes agglomérations comme les villes de Thiès, M'bour et Tivaouane, que des zones rurales à l'instar des arrondissements de Fissel, Sessène et Sindia. Cette diversité se reflète dans la répartition de la population, avec des communes comme Joal-Fadiouth, Ndiaganiào, Fissel et N'Guéniene qui comptent entre 40 000 et 60 000 habitants.



La région de Thiès offre un panorama démographique riche et varié, conjuguant à la fois des pôles urbains dynamiques et des zones rurales en pleine évolution.



La population totale de la région de Thiès :



M'BOUR :



- Commune de M'BOUR : 284 189 - Commune de JOAL-FADIOUTH : 61 582



- Arrondissement de FISSEL :



- N'DIAGANIAO : 60 654

- FISSEL : 48 981

- Arrondissement de SESSENE :

- N'GUENIENE : 48 977 - SANDIARA : 38 333 - SESSENE : 31 317



- Commune de THIADIAYE : 20 168



- Arrondissement de SINDIA :



- MALICOUNDA : 117 590

- DIASS : 41 433

- SINDIA : 57 056



- Commune de GUEKOKH : 47 964



- Commune de POPENGUINE : 12 743



- Commune de SOMONE : 8 762



- Commune de SALY PORTUDAL : 41 811

- Commune de N'GAPAROU : 13 744 THIES :



- Arrondissement de THIES NORD : 136 138



- Arrondissement de THIES SUD :

- THIES EST : 166 256

- THIES OUEST : 88 859



- Commune de KHOMBOLE : 20 321



- Commune de POUT : 29 874



- Arrondissement de THIENABA :



- THIENABA : 33 918



- N'GOUNDIANE : 33 350



- Arrondissement de NOTTO :



- TASSETTE : 26 894



- NOTTO : 55 967

- N'DIEYENE SIRAKH : 37 295

- TOUBA TOUL : 63 837

- Arrondissement de KEUR MOUSSA :

- DIENDER GUEDJI : 44 358

- FANDENE : 47 139

- KEUR MOUSSA : 61 707



- Commune de CAYAR : 33 273



- Commune de MEKHE : 27 566



- Commune de TIVAOUANE : 102 658



- Arrondissement de MEOUANE :

- MEOUANE : 46 289

- TAIBA N'DIAYE : 36 721

- DAROU KHOUDOSS : 104 346



- Commune de M'BORO : 40 811

- Arrondissement de NIAKHENE :

- M'BAYENE : 10 447

- Arrondissement de MERINA-DAKHAR :

- PEKESSE : 26 294

- MERINA DAKHAR : 39 103

- KOUL : 32 003

- Arrondissement de NIAKHENE :

- N'GANDIOUF : 33 255

- NIAKHENE : 11 295

- THILMAKHA : 14 629

- Arrondissement de PAMBAL :

- CHERIF LÖ : 28 759

- MONT- ROLLAND : 17 439

- NOTTO GOUYE DIAMA : 34 036

- PIRE GOUREYE : 32 685

- PAMBAL : 10 853