Recalé par le parrainage : Marie Teuw Niane crie au voleur et au sabotage de son dossier

En conférence de presse, le candidat à la candidature à la présidentielle de février 2024, recalé au filtre du parrainage, le professeur Marie Teuw Niane, manifeste sa déception et va au-delà, en accusant avec arguments à l'appui.





« Il y a eu manipulation ou remplacement de notre clé contenant les fiches de parrainage. Moi-même, je n’ai pas été identifié sur le fichier général des électeurs. Et pourtant, il n’y a pas d’erreur sur mes données rapportées. Nous avons vérifié que nos données personnelles demandées, c'est-à-dire les prénoms, le nom, le numéro de carte d'électeur, le numéro d'identification nationale et les dates d'expiration de ma carte nationale d'identité sont corrects. Donc, il est impossible que je ne sois pas dans le fichier électoral », fait savoir le professeur d’université.



L’ancien ministre de l’Enseignement Supérieur s’indigne. « La première, la plus proche, c'est que mon mandataire, ma coordonnatrice nationale de parrainage ont reçu les fiches de parrainage. Mon mandataire a déposé la caution à la Caisse de dépôts et consignations. En sachant que ces deux opérations ne peuvent pas se faire si je n'étais pas dans le fichier électoral. De plus, depuis plus de 20 ans, je vote sans discontinuer aux élections présidentielles, législatives et locales. »

Ainsi, il note qu’au moment où nous devions avoir des élections libres, transparentes et inclusives, nous subissons le diktat d'un pouvoir qui cherche par des moyens faussement légaux à imposer des élections, des candidatures taillées sur mesure pour son propre candidat, regrette l’ancien collaborateur du président Macky Sall.





L’universitaire fait des révélations fracassantes aux allures de vol et de tricherie. « Toutes les irrégularités sont tirées des deux documents délivrés par le Conseil constitutionnel à mon mandataire. Au dépôt de notre dossier de candidature, nous avons remis 51 267 parrains. Et à ma grande surprise, lors du décompte, il n’y avait que 51 254, soit une réduction de 13 parrains sur les 51 267. Des réductions impossibles à justifier s’il n'y a pas de changement ou de manipulation de la clé ».





C'est pourquoi, fait-il savoir que j'affirme haut et fort qu'il y a eu manipulation ou remplacement de notre clé par une autre clé qui ne nous appartient pas. Cet acte prouve qu’il y a une opération graduelle en vue d'éliminer de cette élection présidentielle les candidats indésirables, les empêcheurs de tourner en rond, les pourfendeurs de ce système qui asservit le peuple sénégalais et soumet notre pays aux intérêts d'une minorité et de l'étranger », dénonce le candidat recalé par le filtre du parrainage qui a compté 28.887 parrains non identifiés, dont lui-même.