Rebondissement dans la tuerie de Boffa-Bayotte : Les familles des victimes poursuivent bataille

Après la libération de onze détenus dans la tuerie de la forêt classée de Boffa-Bayotte, les familles ont haussé le ton pour réclamer une indemnisation. Ils ont fait quatre ans de prison préventive avant d'être relâchés pour non-lieu.

Très remonté contre ce sort, Ousmane Sané, porte-parole du jour des familles, regrette et dénonce. « On ne peut pas comprendre que vous retenez des gens durant 4 ans et que vous les libériez sans condition. L'avocat se chargera d'apporter des poursuites juridiques pour leur dédommagement. Ils ont perdu leur travail, leurs biens à ne rien faire en prison ».

D'ailleurs, le sieur Sané manifeste son amertume sur les conditions dans lesquelles l'enquête a été menée. Selon lui, « l'enquête n'a malheureusement pas dit son nom. Ils ont arrêté des innocents qu'ils accusent de tuerie. Ils les ont trouvés chez eux pour les arrêter sans écouter leurs témoins. L'État a utilisé ses forces pour les arrêter injustement. Nous interpellons le gouverneur qui est bien au parfum, comment peut-on laisser des vieux qui ont plus de 80 ans croupir en prison à Dakar puis à Ziguinchor dans des conditions inhumaines? Nous le regrettons », peste le jeune Sané au bout du fil.