Rebondissement dans la bataille pour le contrôle du marché Bou Bess : La commune de Wakhinane Nimzatt introduit un rabat d arrêt

Le Maire de Wakhinane Nimzatt, Racine Talla, vient d’obtenir du greffe de la Cour Suprême une attestation d’enrôlement d’une requête en rabat d’arrêt qui confirme que sa commune avait bel et bien formulé, à la date du 17 février 2017, sous le numéro J/062/RG/17, une requête dirigée contre l’arrêt n°4 du 12 janvier 2017 de la chambre administrative de la Cour Suprême, l’opposant au Maire de Djiddah Thiaroye Kao, Cheikh Dieng.



Ce document vient à cet effet s’inscrire en faux contre les déclarations de la commune de Djiddah Thiaroye Kao selon lesquelles la commune de Wakhinane Nimzatt n’avait pas introduit une requête en rabat d’arrêt par rapport à l’arrêt de la Cour Suprême. Ils ont, face aux journalistes, brandi pour étayer leur propos, un certificat de non recours que leur aurait délivré un greffier. A l’évidence, il y a une erreur matérielle et une volonté manifeste de tromper l’opinion publique. Celle-ci vient donc d’être corrigée, en mettant dos à dos les deux communes dans leur différend pour le contrôle du marché Bou bess.