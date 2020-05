Rebondissement dans l’Affaire du Cap Skirring / Trois personnes arrêtées et placées en garde à vue à la brigade de gendarmerie.

Après l’arrivée de renforts en provenance de la compagnie de Ziguinchor, le calme semble revenir au Cap Skirring.



Toutefois, en début de soirée, Matar Tendeng, Abdourahmane Diallo, Chérif Badji ont reçu chacun un coup de fil pour répondre à la brigade de gendarmerie du Cap Skirring, nous soufflent des sources. Ils y ont répondu sans problème, malgré le désir de jeunes qui tenaient à les accompagner. Ce à quoi ils se sont opposés.



Ils seront placés en garde à vue et ce dimanche, les choses devraient évoluer car selon nos sources, ils seront déférés devant le Parquet pour incitation à manifestation non autorisée.



Le ministre de l’Eau a fait une sortie à la télévision nationale pour répondre à l’interpellation des manifestants.



Le ministre de l’Education de son côté, renseigné qu’une des trois personnes interpellées par la gendarmerie serait un inspecteur de l’éducation nationale et adjoint à l’inspection de l’éducation et de la formation d’Oussouye, s’est lui aussi saisi de la question... Affaire à suivre!