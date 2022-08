Conformément à la volonté du chef de l'État qui a souhaité que les axes routiers et autoroutiers soient reboisés, l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte (ASERGMV), dirigée par Oumar Abdoulaye BÂ, a appuyé et accompagné, "Touba Ça Kanam" qui a reboisé 7 km de l'entrée de la ville sainte de Touba.



L'activité qui mobilisé des milliers de fidèles Mourides, a eu lieu en présence de Serigne Abdou Karim, Ibn Serigne Fallou, représentant le Khalife général des Mouride, des autorités des eaux et forêts et de l'ASERGMV.



Ainsi, ce sont plus 700 arbres qui seront plantés dans la journée. Le président de "Touba Ça Kanam" a salué les efforts consentis par l'ASERGMV. En effet, l'Agence a mis à leur disposition tout le matériel nécessaire pour la réalisation d'un tel projet.



Par ailleurs l'ASERGMV, sous la houlette de son directeur général, Oumar A. Ba, envisage le reboisement de 2.000 arbres dans la ville et tout le long de l'autoroute Ila Touba. Pour rappel, c'est l’arbre parrain, le « Khaya senegalensis » ou caïlcédrat qui peut atteindre 35 mètres de hauteur qui est aussi l'arbre choisi par le khalife, qui a été planté sur les 7 km de l'entrée de la ville.