Reboisement à Latmingué : Le maire Macoumba Diouf organise une opération de plantation d'arbres...

Une opération de plantation d'arbres a eu lieu hier dans la commune de Latmingué. Les tronçons qui traversent les villages (de Thiawando à Latmingué etc), les écoles et les lieux publics ont reçu prés de 2.500 plants dont plus de 500 plants fruitiers.



L'initiative est de l'édile local, le docteur Macoumba Diouf en collaboration avec l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte.



Cette plantation d'arbres entre en droite ligne avec les projets et programmes de l'équipe municipale avec à sa tête son maire qui a érigé Latmingué en commune verte, résiliente, modèle et durable.



Pour pérenniser cette activité, un projet de pépinière communautaire a été mis en place à travers une délibération faite sur 5 hectares. Ledit projet va ainsi bénéficier de l'accompagnement de l'Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte, a informé le maire de Latmingué...